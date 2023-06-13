"Место, где жила сказка". История зоопарка в Новой Каховке

После разрушения дамбы Каховской ГЭС зоопарк "Казкова диброва" в оккупированной Новой Каховке полностью затопило. По словам российского "мэра" города Владимира Леонтьева, всех животных и птиц - всего их было в зоопарке около трёхсот - вывезли из Новой Каховки ещё в ноябре 2022 года, и в самом зоопарке "уже никого не было". Хозяйка "Дибровы" Елена Навроцкая опровергает эту информацию и считает, что животных действительно можно было вывезти при содействии "властей", однако этого не произошло. В результате наводнения погибло более 200 различных обитателей "Дибровы". Радио Свобода рассказывает историю новокаховского зоопарка - от начала и до самого конца.

"Комплекс отдыха "Казкова Диброва" был основан в 1992 году скульптором и предпринимателем Михаилом Навроцким, - вспоминает Елена Навроцкая, хозяйка зоопарка. - У него была задумка сделать в Новой Каховке парк скульптур как в Ялте, чтобы там гуляли детки. Сделать такой сказочный уголок в Новой Каховке. Он обратился с этим предложением к местной администрации, и они поддержали эту идею, выделили место в парке. Это место уникально тем, что в парке протекает множество природных родников, которые сохраняют одинаковую температуру и зимой, и летом. Это очень живописное место. Вообще, Новая Каховка - это жемчужина Херсонской области, это город-сад, его называют городом тысячи родников. Михаилу дали тогда беспроцентные кредиты, и он начал в 1992 году строить "Диброву". На этом месте изначально был заброшенный парк - это была просто свалка. Он Камазами вывозил весь мусор, бомжи там сидели на родниках и распивали одеколон. Он всё это привёл в порядок. Изначально в самом парке были только деревянные скульптуры".

Мы не выращивали их для продажи - они просто жили

Первые животные появились на территории парка в 1993 году - один предприниматель подарил Михаилу Навроцкому семью оленей и корейскую лошадь. Позже на территории комплекса появились детские площадки и ресторан. Елена и Михаил Навроцкие поженились в 1996 году. Тогда же Елена начала помогать Михаилу следить за парком - она занималась рестораном и зоопарком. Навроцкие ездили по различным зоопаркам, питомникам и покупали различных декоративных животных - хищников в "Диброве" никогда не было. "Это контактный зоопарк. Люди всегда могли пообщаться с животными, покормить их - практически все животные были ручными. Там рождались и жили целые поколения животных. В зоопарке жили зелёные мартышки, страусы, пони, осёл, еноты, носухи, муфлоны, камерунские козочки, овцы, павлины, фазаны, декоративные курочки, гуси, утки, голуби, сурки, говорящий ворон, попугаи, черепахи, лебеди. Животных одного вида жило там не слишком много - все были в основном по парочкам. Мы не выращивали их для продажи - они просто жили", - отмечает Елена.

Перед самым началом полномасштабного российского вторжения Елена хотела построить на территории парка небольшую церковь - в память о своём супруге и основателе парка, художнике Михаиле Навроцком, скончавшемся в 2018 году. 24 февраля Елена должна была к семи утра ехать в Херсон и забирать строителей. Новости Елена не открывала, а поняла, что происходит что-то неладное, только выехав из Новой Каховки, и сразу же вернулась в зоопарк, где и осталась с остальными работниками:

У животных глаза полные слёз, они трусятся

– Зоопарк находится рядом с Каховской ГЭС, буквально 20 минут пешком. Уже где-то в 11 утра мы увидели, как в сторону Новой Каховки движется российская техника: ехали целые колонны, а в небе летали самолёты и вертолёты. Часов в 12 они уже повесили свой флаг на ГЭСе, а на въезде в "Диброву" поставили танк. Потом уже они сделали там блокпост.

Возле ГЭС постоянно шли бои - постоянный грохот, стрельба, осколки сыплются. У животных глаза полные слёз, они трусятся. Мы их и гладили, и плакали над ними. Прямо в парке русские ставили свою технику, оттуда стреляли в сторону Козацкого, где шли бои. Стреляли и с теннисных кортов, и со стадиона - это всё рядом с нами.

"Сказки Дибровы" Отрывок из книги Елены Навроцкой "Сказки Дибровы" "Как Вы думаете, кто из обитателей "Казковой дибровы" самый громкий? Петух? Павлин? Нет, громче всех кричит у нас ослик Ося. Лишь только Ося издалека заприметит посетителей с пакетами с кормом, как сразу же начинает громогласно их зазывать к себе. Это все потому, что ослик очень любит покушать. И харчами он не перебирает, все кушает с удовольствием: овощи, фрукты, сухари, банановые шкурки, очистки, траву. Самое главное для посетителей - это следить, чтобы Ося пальцы не оттяпал во время кормления".

– А работать вам позволяли? Ведь за животными нужен постоянный уход.

– Да, нас было шестеро, в ноябре осталось четверо, а зимой - только двое. Я пробыла в оккупации четыре месяца. Это жуть, что творилось. Потом уже, когда фронт отодвинулся от Новой Каховки, и мы оказались в тылу, стало немного попроще.

животные были на грани голода

Проблема была в том, что у нас сезонное предприятие, и я заготавливала корм заранее на год. Мы всё лето работали, на эти деньги закупали корм для животных. Где-то в сентябре заготовка заканчивалась, и до мая месяца у нас был необходимый запас кормов. И вот в мае 2022 года у нас исчерпались запасы: ни овощей, ни сена, ни зерна. Посетителей, понятное дело, нет. Всё, что я могла, я потратила: надо же покупать ещё и дополнительный, скоропортящийся корм: мясо, фрукты, овощи, рыбу. А ещё и работникам надо что-то платить.

Мы оказались в жуткой ситуации: животные были на грани голода. Я дала объявление в интернете, где обратилась к местным жителям с просьбой о какой угодно помощи: кто-то мог ведь помочь с кормом, кто-то финансово, кто-то сено привезти. Люди откликнулись - низкий им поклон: фермеры, предприниматели, магазины, простые люди. Все, кто знал и любил "Диброву", откликнулись и начали помогать. Нам привезли зерно, овощи, каши, насобирали на сено деньги. Даже бабушки приходили с очистками в торбочках и ставили их под дверь. Постепенно нам удалось заготовить корм.

Когда стало спокойнее, мы начали просить людей приходить в "Диброву" - хотя бы для животных. Билеты у нас на тот момент уже не продавались, были только благотворительные взносы. Людей в городе практически не осталось, но всё равно кто-то да приходил. Люди нас поддержали, не дали животным пропасть.

Люди нас поддержали, не дали животным пропасть

Спустя время меня просто поставили перед выбором. Оккупационные власти выпустили постановление, в котором говорилось, что все должны заключать договор о сотрудничестве с ними. Был выбор: уехать или сотрудничать. Я понимала, что оставаться в Новой Каховке я уже просто не могу.

Я обратилась к украинскому мэру города Владимиру Коваленко, который ещё оставался в Новой Каховке. Я попросила помочь "Казковой диброве", потому что нужно было что-то решать с животными. Корм был уже закуплен, но нужны были деньги для оплаты труда работников и на дополнительные кормы. Я предложила эвакуировать животных, потому что зоопарк в Геническе был на тот момент готов принять животных, но на эвакуацию нужно было разрешение оккупационных властей, ну и денег на волонтёров и машины у меня просто не было. Или же я предложила передать весь ареал городу, чтобы животные остались живы. Речь не шла о сохранении имущества - у меня фактически уже ничего и не было, мне так оккупационные власти и сказали: "У вас ничего нет. Это уже Россия".

Украинский мэр согласился помочь. Он сказал передать зоопарк коммунальщикам, составить смету. Мы пришли к коммунальщикам со всеми документами и печатями, заместитель директора "Экосервис" Артур Григорьев посмотрел на всё это и сказал: "Мы не будем вас брать, денег нет". Он предложил работать под эгидой российской власти. Мы развернулись и ушли. Потом пошли звонки из херсонской "администрации". Меня приглашали на "собеседование". Я поняла, что меня ждёт подвал, потому что сотрудничать с ними я не собиралась. Потом в Новую Каховку был прилёт - им стало не до меня, они все забегали, засуетились, и я под этот шумок уехала. "Администрацию" не интересовал зоопарк, их не интересовали животные, им нужен был человек, который бы на видео рассказывал про "русский мир", - рассказала Елена Навроцкая.

После отъезда Елены бухгалтер зоопарка снова отправился к украинскому мэру Коваленко. Тот, однако, заявил, что он никогда не обещал помочь зоопарку. Заместитель директора "Экосервис" Григорьев сказал то же самое. Елена оставила свои сбережения на зарплату сотрудникам и начала искать помощь у частных фондов и компаний. На призыв о помощи откликнулись организация UAnimals, ещё одно частное предприятие и жители Новой Каховки - они отправляли небольшие суммы каждый месяц нашей работнице.

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Я тогда сказала работнице, что взорвут ГЭС, и всё затопит

В ноябре 2022 года из-за многочисленных сообщений о том, что российская армия заминировала ГЭС, Елена и работники зоопарка вновь начали обсуждать эвакуацию животных:

"Я тогда сказала работнице, что взорвут ГЭС, и всё затопит. Украинской власти в городе уже не было, оккупационной тоже - они сбежали в Геническ. Я нашла фермера, который согласился приютить животных и ухаживать за ними, корм у него и так был. Загвоздка опять стояла в разрешении на то, чтобы перевезти животных, потому что парк на тот момент был полностью заминирован. Полностью! Они ещё и дороги завалили деревьями, окопы вырыли. "Диброва" просто оказалась в ловушке: она находится в своеобразной яме, к тому же окружена со всех сторон.

Чтобы вывезти животных, нужно было разминировать парк и разблокировать дороги. Естественно, никто бы не позволил это сделать. Можно было бы их эвакуировать через Днепровский - мы уже клетки сделали, но вы представляете, сколько человек нужно, чтобы животных в этих клетках донести до Днепровского. Днепровский - это стратегическая улица, которая закрыта с самого начала вторжения. Там стоят блокпосты, снайперы, а самое важное - там постоянно движется техника. Никто не дал разрешение на несколько часов освободить эту улицу. Нас просто послали", - вспоминает женщина.

6 июня 2023 года, в день прорыва дамбы Каховской ГЭС, Елене рано утром позвонила работница зоопарка:

"Она рыдала и не могла остановиться. Она сказала мне: "Взорвали Каховскую ГЭС, вся "Диброва" затоплена". Она прислала мне видео, которое потом разлетелось по интернету".

Видео, снятое сотрудницей зоопарка утром шестого июня:

Работница зоопарка рассказала Елене, что не слышала взрыва в районе ГЭС, а о случившемся узнала из новостей. Женщина со вторым работником отправилась к зоопарку. По пути сотрудники зоопарка разрабатывали план спасения животных. "Клетки животных закрывались только на крючок на случай сильных бомбёжек - вспоминает Елена. - Если бы удалось открыть клетки, то животные бы разбежались по парку. Да, кто-то бы точно погиб от мин, но ведь кто-то бы смог спастись. Но в 6 часов утра "Диброва" уже была затоплена по самую крышу ресторана, а вода уже затекала на близлежащий стадион. По территории плавали части строений и трупы животных, а вода шла вверх. Сотрудники отвязали собаку из парка аттракционов и уехали, потому что находиться там было опасно".

Спутниковые снимки с видом на "Казкову диброву". 4 и 7 июня 2023 года:

На следующий день сотрудница зоопарка вернулась в "Диброву" в надежде, что кто-то из животных выжил. Спастись точно удалось уткам и лебедям (выжил даже лебедёнок, которому на момент затопления было всего пять дней). В живых также остались теплолюбивые животные (примерно 60 особей), которых сотрудница зоопарка забирала домой на зиму, потому что в зоопарке не было света и отопления. Продолжает Елена Навроцкая:

Его звали Чарлик. Он тоже погиб

"Очень жаль нашу обезьяну-верветку Анфиску, у неё был жених из Каховки. Сотрудница зоопарка в Каховке не отдала директору крымского зоопарка "Тайган" Олегу Зубкову обезьянку, потому что была привязана к ней как к своему ребёнку. Это был жених Анфиски. Сотрудница принесла жениха буквально перед потопом и сказала: "Пусть он побудет с Анфиской в "Диброве". Его звали Чарлик. Он тоже погиб".

Российский "мэр" города утверждал, что всех животных (около 300 особей) якобы вывезли из зоопарка ещё в ноябре 2022 года. Российская пропаганда также утверждала, что об этом заявил и директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков, но сам Зубков в видео на своём ютьюб-канале утверждал, что животных удалось вывезти из Каховки со "Станции юных натуралистов". Новая Каховка и Каховка - это два разных населённых пункта. Зубков отметил, что "мэру Новой Каховки нужно было обратиться за помощью", но такого обращения не поступило. Елена Навроцкая утверждает, что вывезти животных в тот момент было уже попросту невозможно:

– А кто бы Зубкову позволил на несколько часов перекрыть работу Днепровского? Если бы это было возможно, мы бы на руках их вынесли и увезли, но их было просто невозможно оттуда достать. Зубков вывез животных из Каховки - это рядом, но это другой населённый пункт. Там зоопарк тоже на набережной, но он расположен на возвышенности, там совсем другие условия: их не минировали, не блокировали. Зубков заехал и увёз маленькую коллекцию животных, которая в десятки раз меньше нашей.

Леонтьев говорил, что зоопарка вообще нет, но у нас же есть фото и видео, которые мы отправляли для отчёта нашим спонсорам: наши волонтёры закупали фрукты, овощи и везли на велосипедах в зоопарк. Они всё документировали постоянно, снимали животных. Это просто сокрытие преступлений. Да и как не было зоопарка, если в День защиты детей в 2022 году нас заставили работать бесплатно? Свезли на автобусах детей, а потом выставили это как достижение.

Сейчас в зоопарке находится двести или больше трупов - от воды и жары они быстро разлагаются, всё это идёт в родники, а оттуда в Днепр и Чёрное море. Да и сам город питьевую воду берёт из родников. Я писала и просила вывезти трупы животных, но я понимаю, что мины вымыло водой, и они теперь там валяются где попало. Волонтёры готовы зайти в парк и собрать трупы. Мы даже захоронить не можем животных, а они говорят, что всех вывезли. Пускай зайдут в парк и покажут, что там на самом деле происходит. Не всех животных смыло - некоторые же были в клетках, и трупы там точно остались.

– Елена, как бы вы описали это место человеку, который там никогда не был? Каким оно запомнится именно вам?

– Это сказочный уголок. Это место, где жила сказка. Ухоженные вольеры с животными, которые любили людей, детей. Место с прохладными родниками, кристальной водой. Это озеро, где плавали лебеди. Беседочки, где можно было посидеть в тенёчке под виноградиком. Там была избушка Бабы-яги. Это просто сказка. Я написала книгу "Сказки Дибровы", где были сказки о зоопарке. Там были все наши приключения и истории для маленьких детей.

Продолжает Елена Навроцкая:

– У нас проходили фестивали, свадьбы. Всё время звучал детский смех. Счастливые люди. Какая красота была. Мне просто не передать, какое это горе. Всё, что создавали с любовью 30 лет, так уничтожить... Мы с Михаилом Руслановичем Навроцким каждый цветочек высаживали, каждый камушек выкладывали. Всё было сделано своими руками из экологически чистых материалов. Это создавалось годами. Я каждое животное на руках выхаживала, нянчила как ребёнка. Это просто жутко. Мне просто сломали жизнь, убили мою душу, потому что "Диброва" - это моя душа", - сказала хозяйка зоопарка.