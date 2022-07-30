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В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

В пятницу, 29 июля, Министерство здравоохранения Испании сообщило о смерти заболевшего оспой обезьян. Этот случай считается первым в Европе и вторым за пределами Африки в текущей вспышке заболевания.

На данный момент Испания является второй страной в мире после США по количеству подтверждённых случаев обезьяньей оспы. Согласно отчёту Минздрава Испании, в стране зафиксировано 4298 случаев заболевания. При этом у 135 пациентов возникли осложнения – "наиболее частыми были вторичные бактериальные инфекции и язвы во рту". Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.

На несколько часов раньше Испании о смерти заболевшего оспой обезьян сообщила Бразилия. Там умер 41-летний мужчина, который, по данным местного Минздрава, страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой. В нынешней вспышке заболевания это первая зафиксированная смерть за пределами Африки, где умерло пять заболевших обезьяньей оспой.

  • Неделю назад, 23 июля, ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
  • Первый случай заболевания оспой обезьян в России зафиксировали 12 июля. Заразившегося изолировали. Больше о заболевших в России не сообщалось.
  • В конце июля 2022 года США и страны Евросоюза одобрили использование вакцины от обычной оспы для профилактики обезьяньей оспы.
  • Оспой обезьян болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от неё не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.

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