В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

В пятницу, 29 июля, Министерство здравоохранения Испании сообщило о смерти заболевшего оспой обезьян. Этот случай считается первым в Европе и вторым за пределами Африки в текущей вспышке заболевания.

На данный момент Испания является второй страной в мире после США по количеству подтверждённых случаев обезьяньей оспы. Согласно отчёту Минздрава Испании, в стране зафиксировано 4298 случаев заболевания. При этом у 135 пациентов возникли осложнения – "наиболее частыми были вторичные бактериальные инфекции и язвы во рту". Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.

На несколько часов раньше Испании о смерти заболевшего оспой обезьян сообщила Бразилия. Там умер 41-летний мужчина, который, по данным местного Минздрава, страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой. В нынешней вспышке заболевания это первая зафиксированная смерть за пределами Африки, где умерло пять заболевших обезьяньей оспой.