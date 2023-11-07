В Финляндии конфисковали имущество академика РАН Бориса Алёшина

В Финляндии судебные приставы конфисковали объекты недвижимости учёного, академика РАН и российского бизнесмена Бориса Алёшина, который связан с военной промышленностью, сообщает во вторник медиакорпорация YLE.

В июне советник главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Алёшин попал в санкционный список ЕС из-за войны России против Украины. Конфискацию его имущества провели в сентябре по инициативе МИД Финляндии. Согласно решению судебного пристава, у Алёшина конфисковали два соседних участка с объектами недвижимости недалеко от местечка Лонгвик, в общине Киркконумми на юге страны. Стоимость объектов составляет более 2,5 миллиона евро.

Заявку на одобрение покупки участков в Финляндии Алёшин, в соответствии с местным законодательством, направил летом 2020 года министерству обороны Финляндии. В заявке говорилось, что бизнесмен проводил отпуска в этих местах, где любил преимущественно заниматься рыбалкой, пишет YLE.

Российская Объединённая авиастроительная корпорация объединяет все крупнейшие авиастроительные предприятия в России, в том числе МиГ и "Сухой", которые выпускают военные самолеты. Борис Алёшин также является председателем совета директоров компании "Кронштадт", производящей военные дроны "Орион".