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В Финляндии одобрен законопроект о заграждениях на границе с Россией

Финляндия начала укреплять границу с Россией. Парламент страны в четверг одобрил возведение заградительных барьеров и возможность полного закрытия участка совместной границы протяжённостью в 1300 километров в случае исключительных обстоятельств.

Голосование прошло в момент, когда Финляндия находится в процессе ускоренного присоединения к НАТО после десятилетий нейтралитета в оборонной сфере. О решении вступить в Североатлантический Союз Хельсинки объявил после начала российского вооружённого вторжения в Украину.

Законопроект, принятый финским парламентом 7 июля, предоставляет правительству право вести строительство заграждений вблизи границы. Документ также позволяет закрывать пункты её пересечения и направлять лиц, которые добиваются убежища, в определённые места при крупномасштабной попытке попасть в страну, отмечает агентство DPA.

В прошлом месяце Финляндия, наряду со Швецией, получила формальное одобрение на присоединение к НАТО от руководства блока. Теперь каждая из 30 стран-членов организации должны ратифицировать протокол о вступлении, что в ряде государств находится уже в процессе рассмотрения.

Общественное мнение в обеих скандинавских странах изменилось значительно в пользу членства в НАТО на фоне войны в Украине.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.

Ряд членов НАТО высказались за вступление Финляндии и Швеции по ускоренной процедуре, чтобы, как отмечалось, не подвергать их опасности при длительном промежуточном периоде и иметь возможность защитить союзников согласно 5-й статье устава НАТО. В ней говорится, что нападение на одного из участников рассматривается как агрессия против всех членов Союза.

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