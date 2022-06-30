Меняет цели как перчатки

Владимир Путин:
а) Ничего не знает про сожженный ракетой торговый центр в Кременчуге, потому что он в отъезде;
б) Угрожает Швеции и Финляндии "созданием угроз";
в) Требует чтить память "героев спецоперации", в том числе и погибших, но погибших в списке героев, составленных Минобороны, нет;
д) Больше не вспоминает о тех целях "спецоперации", которые декларировал поначалу.
Об этом - военный эксперт Михаил Самусь, политик Дмитрий Морозов и журналист Дмитрий Семенов
Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева
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