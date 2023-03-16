В Германии молодого россиянина подозревают в планировании терактов

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум несовершеннолетним исламистам по подозрению в планировании терактов в ФРГ от имени террористической группировки "Исламское государство". Обвиняемые с сентября прошлого года находятся под арестом. Судебный процесс будет проходить в Гамбурге.

По версии следствия, один из обвиняемых, гражданин Германии и уроженец Косова, планировал нападение. Для этого он попросил члена "Исламского государства" в Афганистане объяснить, как изготовить взрывное устройство. Кроме того, как альтернативу он рассматривал нападение с ножом на полицейских.

Второй обвиняемый – гражданин России. Следователи отмечают, что он поддерживал связь с Афганистаном, пытался достать нож для нападения, переводил и распространял пропагандистские материалы. Обвинение утверждает, что россиянин призывал к терактам в Германии и распространял инструкции по изготовлению бомб в своём специально созданном чате.

Точный возраст обвиняемых и другие личные данные не раскрываются. В уголовном праве Германии несовершеннолетним считается лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 14 лет, но ещё не исполнилось 18.

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