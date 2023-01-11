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В Кабуле у здания МИД подорвался смертник

Охранник "Талибана" на месте взрыва

В столице Афганистана Кабуле в среду произошёл взрыв у здания Министерства иностранных дел. Как сообщает новостное агентство Аль-Джазира, взрыв произвёл террорист-смертник. Погибли семь человек, не менее десяти ранены.

Представитель "Талибана" Ахмадулла Муттаки заявил, что террорист пытался проникнуть в здание МИД, но был остановлен охраной и тогда подорвал себя. На среду в здании МИДа был запланирован визит делегации Китая.

В декабре 2022 года в Кабуле группа вооружённых людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.

  • В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили представители "Талибана", признанного многими странами мира, включая Россию, террористической организацией. В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями "Исламского государства", с которым враждуют талибы.
  • Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.

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