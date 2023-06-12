В ФРГ стартовали крупнейшие в истории НАТО учения авиации

В Германии в понедельник начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе "Воздушный защитник 23". Они продлятся до 23 июня и должны продемонстрировать силу НАТО и послать сигнал другим странам, в первую очередь России.

В маневрах примут участие более 20 стран – членов Североатлантического союза и их партнёров, включая Японию и Швецию, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Только США направят в Европу 100 боевых машин.

В ходе учений будут отрабатываться повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО.

Представляя планы учений на прошлой неделе, генерал-лейтенант ВВС Германии Инго Герхарц сообщил, что они были задуманы в 2018 году отчасти как ответ на аннексию Крыма Россией, но "ни на кого не нацелены". По его словам, в ходе учений самолёты НАТО не будут "осуществлять какие-либо полёты, например в направлении Калининграда".

"Мы оборонительный альянс, и именно таким образом запланированы эти учения", – сказал генерал.

После российского вторжения в Украину НАТО определило Россию как "главную угрозу безопасности" в своей стратегической концепции.

Директор Национальной гвардии ВВС США, генерал Майкл Ло, считает, что обязательства НАТО находятся в "переломном моменте" , поскольку "стратегический ландшафт в мире, особенно в Европе, изменился". "Учения будут направлены на то, чтобы дополнить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Европе", – заявил Ло.

Ряд экспертов также обращают внимание, что учения проводятся в то время как украинская армия перешла в наступление.

Одна из проблем организации этих учений – полёты гражданской авиации в небе над Европой и в частности, над Германией, которое считается одним из самых загруженных воздушных пространств в мире. Отвечая на вопрос о возможных нарушениях работы гражданского воздушного транспорта во время учений, генерал Герхарц сказал, что будет сделано все возможное, чтобы ограничить задержки или отмены рейсов. Однако власти Германии предупредили, что учения могут повлиять на расписание полётов.