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В Гааге к 12 годам заключения приговорены соратники Милошевича

Архивный снимок с заседания Международного трибунала ООН по бывшей Югославии в Гааге, 30 мая 2013. В верхнем ряду (справа налево): бывший командующий сербским спецназом Франко Симатович и бывший начальник службы госбезопасности Сербии Йовица Станишич

Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения. Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-директора Управления госбезопасности Югославии Йовицы Станишича и бывшего командующего спецназом Франко Симатовича.

В среду, 30 июня суд приговорил к их к 12 годам лишения свободы, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Сторона обвинения пришла к выводу, что оба подсудимых в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) пытались создать "этнически чистую Великую Сербию". Им инкриминировались преследования, убийства, депортации и насильственное перемещение хорватов и боснийских мусульман.

Дело 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы. Тогда оба они были признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение. 30 июня 2021 года процесс завершился.

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