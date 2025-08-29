В Газе обнаружено тело заложника Илана Вайсса

Израильские военные обнаружили в секторе Газа тело заложника Илана Вайсса и, как следует из сообщения ЦАХАЛ, останки ещё одного заложника, который пока ещё не был идентифицирован.

В сообщении говорится, что войска Южного командования в координации со спецслужбами провели "комплексную операцию" в секторе Газа. Где конкретно были найдены тела, не сообщается.

В сообщении говорится, что Вайсс, житель киббуца Беэри, был убит ещё во время нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Ему было 55 лет. Его жена и дочь тогда же были взяты в заложники, в ноябре 2023 года их освободили.

После подтверждения гибели двух заложников в Газе в руках у ХАМАС остаются 48 захваченных в Израиле людей. Из них, по последним данным, предположительно живы 20, остальные погибли. Освобождение заложников Израиль называет главной целью продолжающихся уже почти 2 года боевых действий в Газе, в результате которых погибли сотни израильских военных и десятки тысяч жителей сектора.