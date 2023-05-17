В Германии начался суд над обвиняемыми в подготовке путча

В Германии в среду начался судебный процесс над пятью гражданами, которых обвиняют в подготовке путча. По версии следствия, четверо мужчин и одна женщина планировали насильственный захват власти в Германии. Все они относятся к правоэкстремистскому движению так называемых "рейхсбюргеров", которые не признают легитимность ФРГ и требуют вернуться к монархии.

Как сообщает Deutsche Welle, четверо мужчин были задержаны в апреле 2022 года, а женщина, которую следствие считает главарём группировки, - в октябре. Все они находятся под стражей. По версии федеральной прокуратуры, заговорщики разработали трехэтапный план по свержению власти. В качестве первого шага планировалось по меньшей мере на две недели вывести из строя системы электроснабжения по всей Германии, затем похитить с применением оружия министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, возможно, после убийства его телохранителей, отмечают прокуроры.

Сообщается, что подозреваемые рассчитывали создать "условия, близкие к гражданской войне", и планировали встречу в Берлине, чтобы свергнуть правительство и назначить новых "лидеров". Из этих планов ничего не вышло - при покупке оружия подозреваемые наткнулись на сотрудника спецслужб, работавшего под прикрытием.

Всего по делу "рейхсбюргеров" к декабрю прошлого года было задержано не менее 25 человек. Среди них была гражданка России, которая, по версии следствия, занималась связями с российскими ультраправыми.