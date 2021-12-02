Власти Германии запретили непривитым гражданам посещать общественные места, кроме самых необходимых, и развлекательные заведения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Действующая и будущий канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц провели переговоры с главами федеральных земель в четверг, и пришли к соглашению о новых мерах. Для вакцинированных вводятся новые требования по тестированию.

К Рождеству в германских реанимациях могут оказаться до шести тысяч граждан страны, предупредила в среду национальная ассоциация реаниматологии. Полностью вакцинированы около 69 процентов граждан, это один из худших результатов в странах Западной Европы.

Только в четверг в стране зарегистрированы 74 тысячи новых заражений коронавирусом. С начала пандемии болезнь обнаружена почти у шести миллионов граждан.

На этом фоне Шольц, который вступил в должность в начале декабря, выступил за введение обязательной вакцинации. Сегодня его поддержала в этом Меркель, инициатива находит всё большее одобрения и у властей Евросоюза.