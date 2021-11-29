Россия на новом этапе пандемии?

На прошедшей неделе стало известно о появлении нового штамма коронавируса — "омикрон" с высокой заразностью, возможно, более опасного, чем печально известный "дельта". Разные страны мира стали вновь закрываться, вводить ограничения, очередной раз падением отреагировали фондовые рынки.
Что будет делать власть России, углубляюсь в дебри пандемии? Куар-коды и локдауны неизбежны?
Обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер и доктор медицинских наук Василий Власов.
Ведет передачу Михаил Соколов
Эфир программы «Лицом к событию» 29 ноября в 19:05
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