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Власти Австрии предложили ввести штраф 7200 евро за отказ от вакцинации

Полиция в Вене проверяет статус вакцинации у посетителей торгового центра 

Власти Австрии планируют ввести штраф за отказ делать прививку от COVID-19, говорится в предварительной версии законопроекта об обязательной вакцинации, опубликованной газетой Die Presse. Новые меры могут ввести в феврале 2022 года.

Размер штрафа – 3600 евро или четыре месяца лишения свободы. Если человек дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости сделать прививку, то сумма будет выше — 7200 евро.

Вакцинироваться, согласно законопроекту, будут обязаны все, кто проживает в Австрии, включая людей с видом на жительство. Избежать прививку смогу люди, которые имеют противопоказания, а также беременные и дети до 12 лет.

Законопроект об обязательной вакцинации планируют официально представить 6 декабря.

  • Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан от COVID-19 – с 1 февраля 2022 года. С 22 ноября в Австрии действует полный локдаун. Предполагается, что он продлится 20 дней.
  • Накануне локдауна в Вене прошла крупнейшая с начала пандемии акция протеста против объявленных ограничений. По оценкам властей, на улицы города вышли около 35 000 человек.

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