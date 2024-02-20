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В Германии объявлено, что раскрыта крупная сеть по отмыванию денег

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В ФРГ следствие сообщило о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег.

Генеральная прокуратура земли Берлин сообщила во вторник, 20 февраля, об обысках в 58 жилых и служебных помещениях в федеральных землях Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг и Саксония – в рамках расследования дела об организованном отмывании денег в составе преступной группировки. Конфискованы деловые документы, электронные носители, мобильные телефоны.

Основные обыски, по более чем 50 адресам, прошли в Берлине. В Бранденбурге задержан один подозреваемый, которому 53 года. Следственные действия велись также в Латвии и на Мальте.

В целом по делу проходят одиннадцать человек в возрасте от 31 до 58 лет. Никаких имён и подробностей о них не приводится. Как утверждает следствие, самое позднее в июле 2021 года на базе финансового института на Мальте была создана сеть предприятий с многочисленными подставными управляющими. С помощью этой сети подозреваемые направляли нелегальные потоки денежных средств с целью скрыть их истинное происхождение. Речь идёт о сумме на несколько десятков миллионов евро.

По информации следствия, группировка действовала в основном в Риге и в Берлине. В Риге ведётся параллельное следствие. Успеху расследования способствовало образование общей следственной группы в Латвии и Германии (Joint Investigation Team), которая действовала с декабря 2023 года. Поддержку следователи получили также от коллег на Мальте, Евроюста (EuroJust) и Европола (Europol).

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