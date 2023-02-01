В Лондоне нашли недвижимость трёх россиян из санкционного списка

Власти Великобритании обнаружили в стране недвижимость, принадлежащую российским бизнесменам Игорю Шувалову, Владимиру Потанину и Александру Фролову. Все они находятся под санкциями в Великобритании, но недвижимость зарегистрирована на зарубежные компании, которые по цепочке восходят к россиянам как главным бенефициарам. Общая стоимость недвижимости - около 35 миллионов фунтов.

Найти британские активы российских олигархов стало возможно через реестр иностранных владельцев недвижимости. Этот реестр был создан в августе 2022 года, чтобы препятствовать возможному отмыванию денег. Иностранные компании обязаны декларировать свою недвижимость и раскрывать имена конечных бенефициаров. Крайний срок подачи сведений - 31 января, то есть прошедший вторник. В среду были раскрыты данные, в том числе о собственности россиян.

В реестре уточняется, что компании на Кипре, Британских Виргинских островах и в России, связанные с включёнными в санкционный список россиянами, владеют престижной недвижимостью в Лондоне и окрестностях. Председателю Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову принадлежит квартира в британской столице площадью около 500 квадратных метров. Владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину - офисное здание в лондонском Сити. Совладельцу "Евраза" Александру Фролову - особняк в городе Вейбридж под Лондоном и квартира в лондонском районе Найтсбридж.

При этом, как отмечает Reuters, в реестре нет сведений о недвижимости Романа Абрамовича, против которого после начала полномасштабной российской агрессии в Украине также ввели санкции. По подсчётам агентства, в реестре существует ряд лазеек, позволяющих избежать раскрытия имён владельцев активов: около трети зарегистрированных в нём компаний не идентифицировали непосредственных бенефициаров.

По данным Би-би-си, около десятка россиян, приближенных к Владимиру Путину и подпавших под санкции, владеют в Великобритании собственностью примерно на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов США).