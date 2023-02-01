Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Лондоне нашли недвижимость трёх россиян из санкционного списка

Власти Великобритании обнаружили в стране недвижимость, принадлежащую российским бизнесменам Игорю Шувалову, Владимиру Потанину и Александру Фролову. Все они находятся под санкциями в Великобритании, но недвижимость зарегистрирована на зарубежные компании, которые по цепочке восходят к россиянам как главным бенефициарам. Общая стоимость недвижимости - около 35 миллионов фунтов.

Найти британские активы российских олигархов стало возможно через реестр иностранных владельцев недвижимости. Этот реестр был создан в августе 2022 года, чтобы препятствовать возможному отмыванию денег. Иностранные компании обязаны декларировать свою недвижимость и раскрывать имена конечных бенефициаров. Крайний срок подачи сведений - 31 января, то есть прошедший вторник. В среду были раскрыты данные, в том числе о собственности россиян.

В реестре уточняется, что компании на Кипре, Британских Виргинских островах и в России, связанные с включёнными в санкционный список россиянами, владеют престижной недвижимостью в Лондоне и окрестностях. Председателю Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову принадлежит квартира в британской столице площадью около 500 квадратных метров. Владельцу "Интерроса" Владимиру Потанину - офисное здание в лондонском Сити. Совладельцу "Евраза" Александру Фролову - особняк в городе Вейбридж под Лондоном и квартира в лондонском районе Найтсбридж.

При этом, как отмечает Reuters, в реестре нет сведений о недвижимости Романа Абрамовича, против которого после начала полномасштабной российской агрессии в Украине также ввели санкции. По подсчётам агентства, в реестре существует ряд лазеек, позволяющих избежать раскрытия имён владельцев активов: около трети зарегистрированных в нём компаний не идентифицировали непосредственных бенефициаров.

По данным Би-би-си, около десятка россиян, приближенных к Владимиру Путину и подпавших под санкции, владеют в Великобритании собственностью примерно на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов США).

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG