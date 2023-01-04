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В Германии предлагают отменить срок годности для многих продуктов

В Германии предложили отменить срок годности на часть продуктов питания - прежде всего на продукты долговременного хранения, такие как соль, сахар, специи, крупы, консервы и некоторые другие. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук. По его словам, в мусорные контейнеры ежедневно отправляются тонны продуктов, которые ещё пригодны к употреблению.

Как заявил Хаук, предложение уже направлено в федеральное Министерство сельского хозяйства.

По сообщению Министерства сельского хозяйства ФРГ, каждый житель Германии ежегодно выбрасывает в среднем 78 килограммов еды. Кроме того, непроданные продукты ежедневно утилизируют магазины, отели и предприятия общепита. Таким образом, ежегодно на помойку отправляется более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания.

  • В 2012 году немецкие активисты создали движение фудшеринга (от английских слов food - "еда" и share - "делиться"), ставшее популярным во многих странах. Активисты фудшеринга заключают с предприятиями официальные договоры и забирают продукты, которые продавцы не успевают реализовать, а потом раздают нуждающимся. С 2012 года они "спасли" более 21 миллиона тонн качественной еды.
  • По данным Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, в год среднестатистический житель США выкидывает 115 кг "лишней" еды, европеец - 65 кг, россиянин - 56 кг.

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