Политики Германии призвали принять бегущих от мобилизации россиян

В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России, или которые "с большим личным риском выступают против войны в своей стране". С соответствующим заявлением выступила немецкая правозащитная организация Pro Asyl, оказывающая поддержку соискателям статуса беженца и желающим въехать в ФРГ. Её поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии "зелёных".

По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.

"Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России", - сказал также глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.

"Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии", - с таким заявлением выступил в свою очередь министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране "в связи с ситуацией в Украине". Российский глава заявил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе. Прежде всего, речь о тех, кто служил в рядах вооружённых сил, а также имеет определённые военно-учётные специальности и опыт. Министр обороны Сергей Шойгу, выступивший после Путина, заявил, что у России "огромный мобилизационный ресурс", и отметил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов".

После этого в десятках городах России начались протесты против мобилизации. На акциях, которые прошли в среду, были задержаны свыше тысячи человек.

Кроме того, после выступления Путина в России резко вырос спрос на авиабилеты за границу. По данным портала для заказа авиабилетов Aviasales, на среду, 21 сентября, были раскуплены все прямые рейсы в соседние с РФ республики бывшего СССР - Армению, Грузию, Азербайджан и Казахстан. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила, что места на рейсы в Стамбул вновь появятся лишь с 24 сентября, а следующая возможность вылететь на AirSerbia в Белград, появится только 26 сентября. Ажиотажным спросом пользуются и билеты на внутрироссийские рейсы в приграничные города. К примеру, полёт из Москвы во Владикавказ на границу с Грузией в среду стоил более 750 долларов - в десять с лишним раз дороже обычного.

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