В Германии расследуют диверсию на газопроводе на севере страны

Федеральная прокуратура Германии начала расследование повреждения газопровода на севере страны по начальному подозрению в политически мотивированной диверсии.

Трасса составляет часть критически важной инфраструктуры Германии. По информации журнала Der Spiegel, ущерб от повреждений превышает полтора миллиона евро. Кто совершил диверсию — неизвестно. Злоумышленники не делали никаких заявлений на этот счёт.

Строящийся газопровод ETL 180 соединяет плавучий терминал для приема танкеров со сжиженным природным газом в городе Брунсбюттеле с внутренней энергосетью. Предприятие Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG сообщило о повреждении в начале января, но первоначально масштабы случившегося не были известны.

Накануне Der Spiegel сообщил, что неизвестные просверлили, по меньшей мере, восемь отверстий диаметром около десяти миллиметров. Повреждения расположены в различных местах трубы на участке протяжённостью более одного километра. Предприятие выявило отсутствие герметичности, возникшее в результате постороннего вмешательства, при электронном контроле в ходе пробной прокачки газа в конце ноября и сразу сообщило об этом в полицию.

При нанесении повреждений было использовано профессиональное оборудование, в том числе специальные малокалиберные сверла, сообщили следователи Управления уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн, через которую проходит газопровод. Первоначально отверстия на стальной трубе не были заметны, после сверления их снова закрыли внешней обшивкой.

Ремонтные работы затрудняются погодными условиями, но в ближайшие дни они будут полностью завершены. Параллельно будет продолжена прокладка последнего, 300-метрового участка трубопровода. Первоначально его ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2023 года. Но в результате сильных наводнений в этой федеральной земле строительство будет завершено с опозданием.

Плавучий СПГ-терминал в Брунсбюттеле – третий в Германии. Первый танкер с газом ожидается уже в январе. Поставки должны заменить трубопроводный газ, который страна получала из России до 2022 года.

Прокуратура рассматривает все версии случившегося. Известно, что в прошедшие годы строительство газопровода несколько раз приостанавливалось из-за блокад экоактивистов.