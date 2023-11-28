Как китайский кризис станет российским. Ненужный дешевый газ

В Китае обостряется кризис на рынке недвижимости: цены на жилье падают рекордными темпами. В сентябре курс китайской валюты упал до минимума за 16 лет — до 7,3 юаня за доллар. Собеседники Радио Свобода объясняют, что турбулентность в экономике Китая может оказаться весьма чувствтельной для России, которая рассматривает эту страну едва ли не как основного торгового партнера после закрытия для России большинства европейских рынков - в результате санкций за войну в Украине.

Что случилось с китайской недвижимостью

В последние годы в Китае нарастали проблемы в секторе недвижимости. Девелоперы оформляли большие кредиты, затем брали в аренду земли китайских провинций и активно строили дома.

В результате китайская экономика росла очень быстро. Но затем период высокого спроса на квартиры сменился переизбытком предложения. Появились шутки о том, что в стране построили жилья “еще на один Китай”. Чтобы не допустить появления пузыря на рынке недвижимости, еще в 2021 году власти страны ограничили выдачу кредитов застройщикам. Но большие строительные компании нарушали эти ограничения и в итоге все равно оказались сильно закредитованными. А после спада спроса на жилье его стоимость начала падать.

Итог: в сентябре 2021 года долги крупнейшей китайской строительной компании — Evergrande Group — достигли $305 млрд, и ее акции стали терять в цене. Компания допустила дефолт — то есть заявила о невозможности платить по долгам. И уже в августе 2023-го она подала заявление о банкротстве в нью-йоркский суд, а в самом Китае были задержаны несколько ее сотрудников, включая топ-менеджеров. Также к банкротству близок китайский девелопер Country Garden — его долги составили $187 млрд.

Эта ситуация ударила по региональным властям Китая, которые зарабатывали деньги на сдаче в аренду земель застройщикам. Теперь регионам нечем отдавать и собственные кредиты. А это вызывает опасения в сопосбности администраций в тех или иных провинциях выполнять свои функции из-за нехватки денег.

Как Россия зависит от Китая

Как объясняет Радио Свобода экс-министр экономики России Андрей Нечаев, если кризис в секторе недвижимости Китая совпадет с проблемами в других сферах — а у страны уже есть сложности с высокой безработицей среди молодежи и стремительным старением населения — то Китай может не потянуть большие закупки товаров у России. Вместо этого ему поначалу придется столкнуться со снижением налогов и необходимостью увеличивать социальные выплаты.

Кроме того, Нечаев допускает, кризис на рынке недвижимости Китая может перейти в более радикальную фазу наподобие ипотечного кризиса 2007 года в США, когда многие американцы просто не смогли выплатить жилищные кредиты, и крупнейшие банки, включая известный Lehman Brothers, банкротились. Вслед за этим последовал мировой финансовый кризис 2007-2009 годов. В похожей ситуации у Китая сократятся возможности покупать нефть, газ и другие товары у России в прежних объемах.

А объемы эти — не маленькие. Ведь в прошлом году Евросоюз почти полностью отказался от нефти из России, а еще — от стали и железа и множества других товаров. Закупки газа существенно сократились после взрывов на подводных газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2”. В результате значительную часть этих товаров Москва была вынуждена перенаправить на азиатские рынки и, прежде всего, в Китай. За первую половину 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 52,6 млн тонн, а закупки сжиженного природного газа (СПГ) — на 66%, до 3,89 млн тонн. Поставки же трубопроводного газа и вовсе выросли вдвое.

А так как КНР обычно не нужен такой объем этих энергоносителей, Россия дала скидки, которые, по разным оценкам, составляли от 10% до 30%. В результате Китай, а заодно Индия и Турция, не только получили задешево природные ресурсы России, но еще и смогли выгодно их перепродать. К примеру, переработанную российскую нефть, как пишет Politico, затем направляют в ту же Европу в виде дизельного топлива, керосина и другого топлива.

Если Китай накроет кризис, то для России будет непросто найти замену еще и этому рынку. Индия уже под завязку набита ресурсами из России и в октябре даже сократила импорт российской нефти на 11% по сравнению с сентябрем. Кроме того, оплату из Индии Москва очень долго получала в рупиях, что тоже стало проблемой, которую сейчас пытаются решить российские банки.

Пока аналитики с соторожностью относятся к прогнозам относительно возможности большого китайского кризиса, но страна все же ослаблена. И при этом у Китая обостряется выбор, с кем торговать.

А если Китай выберет США

В Сан-Франциско недавно прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. И на нем состоялась давно запланированная встреча Си Цзинпина и Джо Байдена. Си заявил, что “Китай готов стать партнером и другом США”. В свою очередь Байден сказал, что оба лидера "будут держать линии связи открытыми" и что Цзиньпин "готов поднять телефонную трубку".

Часть опрошенных "Свободой" экспертов ждут, что с этого момента начнется смягчение отношений между Китаем и Америкой. К примеру, страны могут снизить пошлины на товары друг друга, которые они поднимали с 2018 года в рамках так называемой торговой войны (она началась еще при Дональде Трампе).

Несмотря на эту войну и политические жесткие заявления с обеих сторон, товарооборот Китая и США в три с лишним раза превышает обороты Китая и России — 690 млрд долларов крутились между Пекином и Вашингтоном в 2022 году. А между Пекином и Москвой — 190 млрд. И ради улучшения торговли с Америкой и избежания вторичных санкций Китай может пойти на ограничения поставок в Россию важных для нее технологий,- говорят эксперты.

Ведь для Китая, особенно ослабленного, отношения со Соединенными Штатами могут оказаться важнее, чем торговля с Россией, из-за многократно большей емкости американского рынка, говорит Андрей Нечаев. Поэтому он не исключает, что в обмен на улучшение торговли между Западом и Востоком страну, которая находится посередине - Россию - Китай отодвинет и с этой позиции: сократит торговлю с ней, в том числе, высокотехнологичным оборудованием. А если потребуется, без большого ущерба для собственной экономики распрощается и с ее природными ресурсами, — заключил Нечаев.