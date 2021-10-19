В Германии судят 96-летнюю немку по обвинению в нацизме

Перед судом в Германии предстала 96-летняя немка Имгард Фюрнех. Она обвиняется в соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в нацистском концлагере Штуттгоф во время Второй мировой войны, сообщает BBC.

На первое судебное заседание, которое должно было состояться 27 сентября, Фюрнех не пришла. Она вышла из дома престарелых, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Заседание началось без неё, суд выдал ордер на арест, через четыре часа Фюрнех была задержана. Теперь она официально считается лицом, скрывающимся от правосудия.

Семьи жертв Холокоста возмутились попыткой побега. "Она демонстрирует невероятное презрение к верховенству закона и выжившим", - заявили в Международном комитете памяти жертв Освенцима.

Ирмгард Фюрхнер относится к категории выживших нацистских преступников. Она первая за много лет женщина, которая предстала за это перед судом. В 1943-45 годах Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф, который находился на территории оккупированной Польши. Тогда ей было 18-19 лет.

У Фюрхнер не было воинского звания, в лагере она работала машинисткой и выполняла обязанности личного секретаря начальника лагеря Пола-Вернера Хоппе. Сторона обвинения настаивает: её деятельность способствовала систематическому убийству заключенных, наверняка Фюрхнер видела списки узников и отчёты о расправах над ними.

Адвокаты бывшей машинистки это отрицают, заявляя, что она не знала, что происходит за переделами комендатуры. Во время процесса 1954 года, на котором Фюрхнер была свидетелем, она рассказала, что Хоппе лично диктовал ей различные директивы и приказы, но она ничего не знала о предназначении лагеря.

В лагере Штуттгоф находились в общей сложности примерно 100 тысяч заключенных (евреи, поляки, советские военнопленные), более 65 тысяч из них погибли.

На территории лагеря были газовые камеры, проводились медицинские опыты над людьми. В конце войны, во время так называемых маршей смерти, многие заключенные были убиты.

Процесс над Фюрхнер может стать последним делом о нацистских преступниках – в живых остались единицы. В марте 2021 года процесс над охранником лагеря Штуттгоф так и не был закончен из-за тяжелого состояния здоровья обвиняемого. В 2020 году другой бывший охранник того же лагеря – 93-летний Бруно Дей – был признан виновным в соучастии в убийстве пяти тысяч человек и приговорен к условному тюремному заключению.