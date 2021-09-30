В Германии задержали 96-летнюю машинистку концлагеря Штуттгоф

В Германии задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая служила секретарем коменданта и машинисткой в концлагере Штуттгоф. Она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны, сообщает BBC.

30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по делу Фурхнер, однако она не явилась в суд, и тогда судья выдал ордер на ее арест. Утром в день заседания она покинула дом престарелых в городе Квикборн и уехала в Гамбург. Через несколько часов после побега Фюрхнер задержали.

В Международном комитете памяти жертв Освенцима побег Фюрхнер назвали демонстрацией "невероятного презрения к верховенству закона и выжившим".

Ирмгард Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943-45 годах. В основном она выполняла работу машинистки и обязанности личного секретаря начальника лагеря Пола-Вернера Хоппе. Сторона обвинения настаивает, что ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных. Адвокаты обвиняемой заявляют, что она имела дело с обычной документацией и не знала, что происходит за переделами комендатуры. В концлагере Штуттгоф содержалось в общей сложности порядка 100 тысяч заключенных, около 65 тысяч человек были убиты.