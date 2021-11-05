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В Глазго экоактивисты устроили многотысячный протест

Акция протеста в Глазго, 5 ноября 2021 года

В Глазго, в Шотландии, где проходит конференция ООН по изменению климата, тысячи экоактивистов устроили акцию протеста. Они прошли маршем по городу и потребовали от мировых лидеров принять реальные меры для защиты планеты от глобального потепления.

Участники протеста в Глазго, 5 ноября 2021 года
Участники протеста в Глазго, 5 ноября 2021 года

В числе протестующих – известная активистка из Швеции Грета Тунберг. Ранее она раскритиковала конференцию ООН. По её мнению, участники не смогут принять конкретных решений по борьбе с изменением климата.

Участники протеста в Глазго, 5 ноября 2021 года
Участники протеста в Глазго, 5 ноября 2021 года

На конференции представители около 200 стран подводят первые итоги Парижского соглашения по климату 2015 года и планируют действия на ближайшие годы. Ряд стран, включая Россию, США и Великобританию, уже договорились остановить исчезновение лесов в ближайшие девять лет.

Кроме того, каждая страна представила свои планы по сокращению выбросов парниковых газов. Ученые считают, что к 2050 году их нужно свести к нулю – только таким образом можно будет избежать глобальной катастрофы.

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