В Гонконге жертвами пожара стали не менее 13 человек

Не менее 13 человек погибли, десятки ранены в результате крупного пожара в нескольких многоэтажных жилых домах в Гонконге. Об этом сообщили представители властей. Утверждается, что девять человек погибли на месте, ещё четверо пострадавших впоследствии скончались в больнице.

Борьба с огнём в районе Тай-По продолжается. По ряду сообщений, в горящих 31-этажных зданиях могут быть заблокированы люди. Среди пострадавших есть пожарные.

Причины возгорания, охватившего семь высотных зданий, пока не известны. Агентства отмечают, что в Гонконге по-прежнему используется бамбук для производства строительных лесов. Одной из версий называется воспламенение конструкции из бамбука во время строительных работ.


