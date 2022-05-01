В горах в Сочи погиб гендиректор "Красной поляны"

Генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах в Сочи. Круковскому было 37 лет.

"Он любил горы и нашел покой в них", — цитирует агентство ТАСС представителя "Красной поляны". Подробности он раскрывать не стал.

Источники "Интерфакса" говорят, что Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Гендиректора доставили в больницу, но он умер от полученных травм.

Андрей Круковский закончил Московский институт экономики, политики и права и Лондонскую бизнес-школу. Занимался альпинизмом, горными лыжами и сноубордом.

В "Красной поляне" Круковский работал с 2015 года. В 2019 году занял пост генерального директора. Круковский начал проекты по созданию экокурорта "Лагонаки" и строительству канатной дороги на гору Ахун.