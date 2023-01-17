В Москве полиция провела задержания у мемориала в честь погибших в Днепре

В Москве у стихийного мемориала в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру задержали четырёх человек, сообщает "ОВД-Инфо".

По информации этого правозащитного проекта, сотрудники силовых структур задержали двух человек, которые возлагали цветы. Двое других задержанных находились поблизости. Всех четверых посадили в полицейскую машину.



Среди задержанных – женщина, которая пришла возложить цветы вместе со своей собакой. Женщину силой посадили в машину, а собаку оставили на улице. По словам очевидца, полицию вызвали активисты движения SERB, которые ранее приехали к мемориалу. Имена задержанных неизвестны.

До этого появилась информация, что к стихийному мемориалу на Украинском бульваре во вторник вечером вызвали полицию. Сообщение и видеозапись, сделанную у памятника Лесе Украинке, опубликовало издание SOTAvision.

Издание сообщило, что к памятнику Лесе Украинке, куда москвичи приносят цветы и игрушки в память о погибших при попадании ракеты в многоэтажный жилой дом, пришли так называемые Z-патриоты, то есть те, кто поддерживают российское вторжение в Украину. Они возмутились плакатам с перечеркнутой буквой Z и детским разноцветным игрушкам (их посчитали ЛГБТ-символикой из-за радужной расцветки). В одном из присутствующих на видео узнали активиста прокремлевского движения SERB, отмечало SOTAvision.

О стихийном мемориале в связи с событиями в Днепре ранее сообщил, в частности, корреспондент The Insider. Отмечалось, что к памятнику на Украинском бульваре приносят цветы и игрушки, у подножия поставили фотографию разрушенного 14 января девятиэтажного дома.

Удар по Днепру был нанесён в субботу во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. Во вторник местные власти сообщили, что число погибших в результате попадания российской ракеты по жилому дому выросло до 45. В числе погибших - шесть детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Около 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным Воздушных сил Украины, по дому в Днепре попала ракета Х-22 с дальнего бомбардировщика, полностью разрушив более 200 квартир.

Минобороны России утверждает, что ракетный удар 14 января был нанесён "по системе военного управления Украины".