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В городе Клинцы Брянской области беспилотник упал на жилой дом

В расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной городе Клинцы Брянской области беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, в доме выбиты стекла. В атаке Богомаз обвинил вооруженные силы Украины.

В начале апреля в городе Севске Брянской области беспилотные летательные аппараты атаковали здание военкомата и управления МВД. Никто не пострадал. Севск находится примерно в 50 километрах от украинской границы. Тогда Богомаз заявил, что дроны принадлежали украинским военным.

Вчера мощный взрыв произошел в Белгороде. Позже министерство обороны России сообщило , что на город упала авиабомба с пролетавшего российского самолёта Су-34. В ведомстве сказали, что повреждены дома, но жертв нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате взрыва пострадали два человека. Одна из пострадавших госпитализирована.

Власти приграничных с Украиной российских регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей – регулярно сообщают об обстрелах, в результате которых есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

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