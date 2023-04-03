В Брянской области беспилотники атаковали военкомат и отдел МВД

В Севском районе Брянской области вечером в понедельник беспилотный летательный аппарат атаковал здание военкомата. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, здание повреждено, но пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.

Чуть позже Богомаз подтвердил, что ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство рядом со зданием управления МВД, также в городе Севск.

Богомаз считает, что дроны принадлежали вооружённым силам Украины.

Районный центр Севск, где находится военкомат, расположен в 140 километрах к югу от Брянска, примерно в 50 километрах от украинской границы.

После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряжённой обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.

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