В соцсетях появились кадры большой воронки на перекрёстке в Белгороде

В белгородских телеграм-каналах вечером в четверг появились фотографии и видеокадры большой воронки на одном из перекрестков.

На снимках рядом с воронкой видны поврежденные машины.

Судя по сообщениям, на кадрах перекресток улиц Ватутина и Губкина.

По предварительным данным, обошлось без жертв, пишет "Жесть Белгород". Позднее телеграм-канал передал, что в результате происшествия ударной волной на крышу магазина "Пятёрочка" выкинуло автомобиль.

Некоторые телеграм-каналы передают слова местных жителей, которые слышали громкий звук, отмечает Русская служба Би-би-си.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позднее подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв. Его причины он не уточнил. Губернатор пообещал сообщить подробности происшествия позже. По его словам, на место взрыва приехали мэр города Валентин Демидов и начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев.

Гладков также заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, но взрывом были повалены столбы линии электропередачи и повреждены припаркованные автомобили.