В Думе объявили об отсрочке отцам трёх детей, назвав это "жестом доброй воли" 

Граждане России мужского пола смогут получить отсрочку от мобилизации при условии, что у них на иждивении находятся трое детей, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее количество детей для получения отсрочки равнялось четырём. Смягчение правил Картаполов назвал "жестом доброй воли министерства обороны". При этом он не сказал, когда именно будут введены новые правила, лишь уточнив, что изменения пока были внесены только в документы для служебного пользования и нигде официально не опубликованы.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

Среди тех резервистов, кто может избежать мобилизации, власти называли, в частности, многодетных отцов. При этом в сентябре в городе Сухой Лог Свердловской области призвали 29-летнего Михаила Соколова, отца четырех несовершеннолетних детей. В начале октября в Екатеринбурге мобилизовали 39-летнего Романа Дверникова, отца трёх детей младше 14 лет. Также в Екатеринбурге призвали в армию 28-летнего мужчину, у которого двое детей и жена на 27-й неделе беременности. Самый резонансный случай произошел в Якутии, где мобилизовали отца пяти несовершеннолетних детей. Позднее он вернулся домой.

Правозащитники неоднократно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и что многие из мобилизованных даже не проходят медосмотры.

В четверг официально стало известно о первых пяти мобилизованных россиянах, погибших во время боевых действий в Украине. Выяснилось, что их перебросили на передовую без какой-либо подготовки.