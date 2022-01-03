В Госдуме предложили убрать захоронения с Красной площади

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил убрать некрополь у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве, а также захоронить тело Ленина, находящееся в Мавзолее.

По мнению депутата от ЛДПР, могилы бывших руководителей СССР и других выдающихся личностей советского времени следует перенести в другое место. "Все это [захоронение] возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", — сказал Чернышов в беседе с РИА Новости.

Тема переноса кремлевских захоронений не раз широко обсуждалась в обществе.

Споры о необходимости перезахоронения тела Ленина начались ещё в 1989 году. Тогда народный депутат СССР Юрий Карякин заявил, что Ленин хотел, чтобы его похоронили на кладбище рядом с могилой матери. Однако документальных подтверждений этому не нашлось. С предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции.

В сентябре 2020 года Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея без тела Владимира Ленина. Однако вскоре отменил его после критики со стороны лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал это "грязной провокацией".

Президент России Владимир Путин неоднократно выступал против захоронения Ленина. Он призывал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".

В середине ноября глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал "пережитком прошлого" тот факт, что "набальзамированное тело лежит в самом центре столицы", и выразил надежду, что в скором времени в России придут к консенсусу по вопросу о захоронении первого советского вождя, пишет РБК. В Кремле заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.



