В Госдуме предложили запретить "иноагентам" работать с детьми

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев рассказал о новом законопроекте, в котором предлагается запретить "иностранным агентам" работать с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

Пискарев заявил, что предлагается запретить "иностранным агентам" осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.

"Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться. В этом нас поддерживает и родительская общественность и педагоги", - сказа глава комиссии.

Кроме того, предлагается запретить "иноагентам" инвестировать в стратегические предприятия в России. К ним относятся производители вооружений и военной техники, авиационные компании и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых.