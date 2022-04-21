Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Госдуме предложили запретить "иноагентам" работать с детьми

Глава думской комиссии по иностранному вмешательству Василий Пискарев рассказал о новом законопроекте, в котором предлагается запретить "иностранным агентам" работать с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

Пискарев заявил, что предлагается запретить "иностранным агентам" осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков.

"Мы глубоко убеждены, что любая деструктивная деятельность в отношении наших детей должна решительно пресекаться. В этом нас поддерживает и родительская общественность и педагоги", - сказа глава комиссии.

Кроме того, предлагается запретить "иноагентам" инвестировать в стратегические предприятия в России. К ним относятся производители вооружений и военной техники, авиационные компании и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG