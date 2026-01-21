Ссылки для упрощенного доступа

В Госдуме России запретили фотографировать заседания

Здание Госдумы России
Здание Госдумы России
С сегодняшнего дня, 21 января, фотокорреспондентов перестали пускать на пленарные заседания Государственной думы России. Как пишет "Коммерсант", пресс-служба Госдумы заявила, что балкон, где всегда работали корреспонденты, предназначен только для операторов федеральных телеканалов.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула, обвинив их в том, что они якобы намеренно стараются "показать депутатов в плохом виде". "Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда вас не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты, но, наверное, те моменты, которые в жизни и вашей присутствуют. Неправильно это", — сказал 20 января Володин.

В последнее время многим депутатам очень не нравилось, как они "выходят на фотографиях". До этого партия "Единая Россия" разослала предупреждение своим депутатам о присутствии в зале заседаний фотокорреспондентов, призвав помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

При этом 28 декабря прошлого года Володин высказал этим же фотокорам благодарность, попутно назвав Госдуму России "самым открытым парламентом мира".

