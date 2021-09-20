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В Госдуму проходит пятая партия - "Новые люди". Что о ней известно

Лидеры партии "Новые люди" - Нечаев и Авксентьева

По итогам подсчёта голосов с 99 процентов участков очевидно, что по партийным спискам в новую Госдуму пройдут 5 партий. К бессменным 4-м политическим силам, представленным в парламенте с 2007 года, добавится партия "Новые люди". Она преодолела 5-процентный барьер, набрав около 5,35% голосов и заняв таким образом пятое место.

По предварительным оценкам, "Новые люди" смогут провести в Думу 13 депутатов.

Партия Faberlic

При этом партия возникла только в прошлом году - и сразу начала агрессивную рекламную кампанию в СМИ и прежде всего в интернете. Неофициально её стали называть партией Faberlic, поскольку лидер и основатель партии Алексей Нечаев получил известность как основатель косметической компании Faberlic. Съезд партии посетил ряд известных медийных лиц. По итогам региональных выборов в прошлом году партия получила право участвовать в думских выборах без сбора подписей.

Политтехнологи Кремля

С самого начала существования партии аналитики писали о её связи с Кремлём. Сам Нечаев входил в руководство Общероссийского народного фронта. Партию консультировали близкие к Кремлю политтехнологи, в частности Евгений Минченко. Сама программа партии была ориентирована на городских жителей правоцентристских взглядов - то есть на потенциальных сторонников несистемной оппозиции. В частности, в ней содержится требование отменить наиболее репрессивные законы. При этом партия избегает критики Владимира Путина.

В декабре прошлого года сообщалось, что Кремль фактически взял партию "Новые люди" "под внешнее управление – с целью не допустить того, чтобы она на предстоящих выборах в Госдуму отобрала много голосов у "Единой России". "Проект Нечаева велено вернуть в ту электоральную нишу, которая изначально для него предполагалась, – образованный средний класс 18−30 лет", – утверждали "Открытые медиа". При этом возможность преодоления партией 5-процентного барьера стала одной из интриг кампании. Предвыборный опрос близкого к властям ВЦИОМ давал "Новым людям" хорошие шансы.

Помимо Нечаева, видное лицо партии - бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Предположительно благодаря её популярности партия успешнее, чем в других регионах, выступила на Дальнем Востоке. Актёр Сергей Жигунов занимает в партии пост советника её лидера по вопросам культуры.

Отношения с Навальным

Об Алексее Навальном лидер "Новых людей" высказывался так: "Плюсы Навального в том, что он хороший журналист, расследователь — от него много пользы. Но одна из ценностей нашей партии — уважение. Навальный зачем-то в нашу сторону просто обзывается". Сторонники Навального называют "Новых людей" кремлёвской партией и спойлером, они призывали не голосовать за эту партию по партийным спискам. В списках "Умного голосования" было несколько представителей "Новых людей" по одномандатным округам, ни один из них не победил.

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