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В Греции открыты два новых центра для прибывающих в Европу мигрантов

Греческий остров Самос, Центр для приёма мигрантов. Сентябрь 2021

В Греции в субботу, 27 ноября, открылись два новых центра временного содержания мигрантов - на островах Лерос и Кос. В сравнении с прежними лагерями, появившимися с 2015 по 2019 годы, новые центры более комфортабельны, отмечает "Немецкая волна".

Территория центров окружена колючей проволокой. По периметру ограждения установлены камеры видеонаблюдения, сканирующие установки, магнитные двери и ворота, которые закрываются на ночь.

Центры оснащены водопроводом и канализацией.

Первый из центров нового типа был открыт в Греции в сентябре 2021 года. В ближайшее время планируется открыть по одному такому центру на островах Лесбос и Хиос.

Европейский союз выделил на строительство центров содержания мигрантов в Греции 276 миллионов евро.


Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, заявил, выступая перед журналистами при открытия центров на островах Лерос и Кос: "Сегодня ЕС открывает новую страницу своей миграционной политики. В этих центрах будет уважаться человеческое достоинство, будут отражатся наши ценности и наш образ жизни".

Неправительственные и гуманитарные организации выразили беспокойство относительно того, что свобода передвижения обитателей центров ограничивается. Некоторые правозащитники считают условия содержания мигрантов в этих центрах схожими с тюремными.

По последним оценкам ООН, в настоящее время в Греции находятся около 96 000 беженцев и просителей убежища.

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