В Грузии четыре телеканала прервали эфир, потребовав отставки премьера

В Грузии журналисты и медиа-менеджеры четырёх оппозиционных телеканалов прервали эфир в знак протеста против избиения гомофобами телеоператора Лексо Лашкаравы, умершего спустя несколько дней после нападения.

В среду четыре оппозиционные телекомпании Грузии - "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" - транслируют лишь список из 52-х сотрудников СМИ, пострадавших 5-го июля. В тот день противники ЛГБТ-шествия на центральном столичном проспекте Руставели устроили погром, в результате от проведения прайда организаторы отказались.

Периодически телеканалы также показывают фото телеоператора "ТВ-Пирвели" Лашкаравы, который был жестоко избит 5-го июля. Его тело нашли спустя шесть дней в собственной квартире. Лексо Лашкараву похоронили во вторник, 13 июля. В траурной церемонии участвовали представители журналистского сообщества Грузии, а также оппозиционные политики. Власти церемонию проигнорировали, отмечает корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

Объявляя об однодневном бойкоте эфира, журналисты потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Именно он, согласно конституции, обладает всей полнотой власти в стране. И именно Гарибашвили, по мнению его оппонентов, своими заявлениями о нецелесообразной гей-парада в центре Тбилиси ещё утром 5-го июля по сути "выдал индульгенцию" радикалам, устроившим погром у парламента и на прилегающим улицах, где расположены либеральные НКО. В одном из таких офисов, принадлежащем организации "Сирцхвилия!" (Позор!), толпа напала на съёмочную группу "ТВ-Пирвели", в том числе журналиста Миранду Багатурия и оператора Лашкараву.

По данным МВД в связи с нападением на журналистов в офисе "Сирцхвилия" арестованы пять человек.

Премьер Гарибашвили в понедельник назвал смерть 37-летнего телеоператора трагедией, которой сейчас пытаются воспользоваться те, кто преследует собственные политические цели. "Конечно, по какой бы причине ни скончался Лексо Лашкарава, все виновные будут строго наказаны. Любое насилие недопустимо. Мы предотвратим любое насилие в стране", – подчеркивал премьер.