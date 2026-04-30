В Хабаровске двоих арестовали по делу о взрыве в воинской части

Кировский районный суд Хабаровска отправил в СИЗО двух человек, подозреваемых в "подрыве и причинении смерти иным лицам, а также дестабилизации органов власти". Об этом сообщает пресс-служба судов региона. На сообщение обратила внимание "Медиазона". Согласно версии следствия, арестованные причастны к взрыву в селе Князе-Волконское, где находится военный гарнизон войсковой части 51460 и базируется 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ со ссылкой на источники писали о том, что взрыв был покушением на генерал-майора Азатбека Омурбекова, командовавшего в 2022 году российскими войсками в украинской Буче, где, по многочисленным сообщениям, произошли массовые убийства мирных жителей.

Имена подозреваемых не называются. Судя по фотографиям из зала суда, в СИЗО отправили мужчину и девушку, отмечает "Медиазона". Ещё одному подозреваемому по этому делу меру пресечения избрали заочно, поскольку он "скрылся за пределами территории РФ", сообщили в суде.

О взрыве в доме, где, как утверждается, живёт Омурбеков, сообщили каналы ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info. Утверждается, что он произошёл 28 апреля. Решение суда стало подтверждением факта взрыва, однако из него не следует, был ли взрыв покушением на Омурбекова.

По данным источников, взрывное устройство было заложено в почтовый ящик на лестничной площадке жилого дома на территории гарнизона. После взрыва личный состав был поднят по тревоге.

По данным источников, при взрыве погиб подполковник Кузьменко - командир батальона учебной связи, несколько человек получили ранения. Жительница села подтвердила Astra, что на территории военного гарнизона произошел взрыв и погиб офицер. По словам источника издания Astra, Омурбеков жив.

Генерал-майор Азатбек Омурбеков, известный также как "мясник из Бучи", с 2023 года возглавляет 392-й окружной учебный центр Восточного военного округа. Ранее командовал 64-й отдельной мотострелковой бригадой, участвовавшей в боях в Киевской области весной 2022 года. Украинские власти и ряд расследовательских проектов связывают подразделение с убийствами мирных жителей в Буче.

Омурбеков после событий в Буче получил звание Героя России. Военный также находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США.

Летом 2022 года военнослужащий той же бригады Даниил Фролкин признался журналистам в убийстве мирного жителя в Киевской области и утверждал, что Омурбеков отдавал жёсткие приказы и искажал информацию о происходящем на фронте. Позже Фролкин был осуждён по делу о так называемых фейках об армии.