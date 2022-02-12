Суд отменил штраф активистке за акцию в поддержку Фургала

Хабаровский краевой суд отменил штраф в 75 тысяч рублей для активистки Татьяны Лукьяновой, назначенный за акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает местная группа помощи задержанным.

Ранее полиция предъявила Лукьяновой статью о повторном нарушении закона о проведении публичных мероприятий из-за собрания в гайд-парке на Комсомольской площади Хабаровска 30 октября 2021 года. Тогда активистов разогнали полицейские.

В ноябре Центральный районный суд признал Лукьянову виновной и оштрафовал на 75 тысяч рублей. Краевой суд отправил дело на пересмотр, учтя доводы адвоката о многочисленных процессуальных нарушениях.