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В Хабаровске суд отменил журналистке штраф за стих про "Мишу и Вову"

Татьяна Хлестунова на шествии в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске (Архивное фото)

Хабаровский краевой суд отменил постановление о штрафе и прекратил административное дело в отношении журналистки Татьяны Хлестуновой. Об этом сообщил проект "Сетевые Свободы". Ей вменяли неуважение к власти из-за матерного стихотворения про "Мишу и Вову".

В сообщении отмечается, что возможно, на апелляционную инстанцию повлияло решение ЕСПЧ, касающееся незаконности наказания Дмитрия Каруева, который плюнул в портрет президента России Владимира Путина в 2012 году. Тогда ему назначили за это 15 суток ареста. Теперь Россия должна выплатить Каруеву 12,4 тысячи евро компенсации .

В декабре прошлого года Центральный районный суд Хабаровска назначил Хлестуновой штраф в 30 тысяч рублей за публикацию в инстаграме стихотворения о "Мише и Вове". Обвинение посчитало, что в тексте говорится про губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина. Сама Хлестунова ранее говорила, что совпадения с реальными персонажами абсолютно случайны.

  • Специального корреспондента "Просто газеты" Татьяну Хлестунову дважды арестовывали за работу на акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его поместили в СИЗО по обвинению в организации убийств в 2004 и 2005 годах. В декабре 2020 года Хлестунова объявила голодовку в знак протеста против незаконного задержания и ареста. Позже суд пересмотрел дело журналистки и отменил административное взыскание.
  • В Хабаровске в 2020 и 2021 году проходили массовые акции в поддержку Фургала. Участники митингов выражали недоверие врио главы региона Михаилу Дегтяреву и президенту Владимиру Путину.

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