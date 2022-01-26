В Хабаровске суд отменил журналистке штраф за стих про "Мишу и Вову"

Хабаровский краевой суд отменил постановление о штрафе и прекратил административное дело в отношении журналистки Татьяны Хлестуновой. Об этом сообщил проект "Сетевые Свободы". Ей вменяли неуважение к власти из-за матерного стихотворения про "Мишу и Вову".



В сообщении отмечается, что возможно, на апелляционную инстанцию повлияло решение ЕСПЧ, касающееся незаконности наказания Дмитрия Каруева, который плюнул в портрет президента России Владимира Путина в 2012 году. Тогда ему назначили за это 15 суток ареста. Теперь Россия должна выплатить Каруеву 12,4 тысячи евро компенсации .

В декабре прошлого года Центральный районный суд Хабаровска назначил Хлестуновой штраф в 30 тысяч рублей за публикацию в инстаграме стихотворения о "Мише и Вове". Обвинение посчитало, что в тексте говорится про губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и президента России Владимира Путина. Сама Хлестунова ранее говорила, что совпадения с реальными персонажами абсолютно случайны.