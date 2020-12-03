В Хабаровске вновь арестовали журналистку, освещавшую митинги

Суд в Хабаровске на 10 суток арестовал журналистку Татьяну Хлестунову, которая освещала протестную акцию в минувшую субботу, 28 ноября. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на адвоката Виталия Тыхту.
Журналистка "Просто Газеты" признана виновной в участии в массовом мероприятии, помешавшем работе городской инфраструктуры. Суд также арестовал местного жителя Андрея Дуденка. Ему назначили семь суток по той же статье из-за участия в акции 3 августа. Другого жителя Хабаровска - Евгения Козлова - арестовали на 15 суток. Его обвинили в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за публикации об акции 14 ноября.
Хлестунова и Дуденка задержали в среду 2 декабря на выходе из спецприемника. Перед эти журналистка отбыла четверо суток ареста по обвинению в нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за акции 28 ноября. Дуденка ранее тоже уже задерживали, в том числе повторно – в зале суда. В начале ноября его арестовали на 20 суток за повторное нарушение правил проведения публичных акций.
Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.
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