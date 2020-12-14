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В Хабаровске прекратили дело арестованной журналистки

Суд в Хабаровске прекратил административное дело журналистки "Просто газеты" Татьяны Хлестуновой, которая провела в спецприёмнике две недели. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По мнению суда, Хлестунова на митинге в Хабаровске 28 ноября выполняла задание редакции, а не участвовала в акции протеста, а значит не может быть признана виновной в нарушении закона о митингах. Ранее краевой суд отменил арест журналистки, а материалы дела направили на пересмотр в первую инстанцию.

Хлестунова была арестована 30 ноября на четверо суток. Она освещала акцию протеста в Хабаровске. На выходе из спецприемника журналистку вновь задержали и вновь арестовали уже на 10 суток. В обоих случаях Хлестуновой вменяли участие в несогласованной акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Жителей Хабаровского края регулярно задерживают за участие в акциях протеста против ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В последние несколько недель штрафовать и арестовывать стали не только участников, но и журналистов, которые ведут трансляции с митингов.

  • Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Бывший чиновник свою вину не признаёт.
  • Жители Хабаровского края с середины июля проводят акции протеста после ареста Фургала. Они требуют справедливого судебного разбирательства для него и уважения к дальневосточным регионам со стороны Москвы.

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