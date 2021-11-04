В Хабаровском крае власти разыграют три тонны угля среди привитых

Администрация района имени Лазо в Хабаровском крае разыграет три тонны угля среди жителей, привившихся от коронавируса нового типа в ноябре. Об этом сообщает агентство "Хабаровский край сегодня", внимание на публикацию обратила редакция Сибирь.Реалии.

Представитель администрации назвала уголь "своего рода джекпотом", оценив его стоимость в 15 тысяч рублей, передаёт агентство. Кроме угля будут разыграны микроволновка и шесть месячных абонементов в тренажёрные залы.

Район имени Лазо назван в честь участника Гражданской войны Сергея Лазо. Согласно распространённой исторической легенде, он бы сожжён живьём в топке паровоза ЕЛ629. Трёх тонн угля хватило бы приблизительно на час работы такого паровоза. Связано ли название района с идеей главного приза – не уточняется.