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В России очередной максимум смертей от COVID-19 за сутки - 1195 человек

Третий день подряд в России фиксируется максимум суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии. По состоянию на утро 4 ноября, по данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, умерли 1195 человек.

Всего в России (включая аннексированный Крым) умерли, по официальным данным, 243 255 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция нового типа. Независимые демографы считают, что смертность занижается приблизительно в три раза. Это означает, что в реальности сначала пандемии в России умерли более 700 тысяч человек.

Выявлено за последние сутки 40 217 новых случаев заражения COVID-19.

Рост смертности начался с конца сентября, практически одновременно с новым подъемом заболеваемости. Власти заявляют, что значительная часть смертей приходится на невакцинированных граждан.

Власти Камчатки объявили сегодня, что с 23 ноября для перелётов внутри региона необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов.

Таким образом, Камчатка стала первым российским регионом с подобными ограничениями для авиапассажиров. О намерении сажать в самолеты по QR-кодам с 1 декабря также предупредили власти Хабаровского края.

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов считает, что Москве следует разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцин от COVID-19. По его словам, сейчас не время идти на принцип "взаимности" и ждать от других стран одобрения российских вакцин. Необходимо пойти на исключение, считает бизнес-омбудсмен.

Ни одна из четырёх российских вакцин пока не одобрена ВОЗ и не зарегистрирована в ЕС. В России не признана ни одна из иностранных вакцин, в том числе те, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

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