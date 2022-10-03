Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отстранил от должности военного комиссара Юрия Лайко после того, как половина мобилизованных в регионе были призваны по ошибке. Об этом губернатор сообщил у себя в телеграм-канале.

По словам Дегтярева, всего в регионе призвали несколько тысяч человек, но половину из них уже вернули обратно из-за того, что они не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае призвали мужчину с шизофренией, а также жителя, который воспитывает дочь-инвалида.

Мобилизация на войну в Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Власти объявили, что "в первую очередь" должны призываться те, кто служил в армии и имеют боевой опыт. Эти критерии во многих регионах не соблюдаются, что вынужден был признать сам Путин, недавно ещё раз обративший на них внимание. При этом в подписанном Путиным указе Минобороны даются большие полномочия по проведению мобилизации – фактически призвать могут любого, кто находится в запасе. Сообщается и о других проблемах в ходе мобилизации, в частности, с размещением и снабжением призванных.