Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Хабаровского военкома отстранили после возвращения половины мобилизованных

Мобилизованные на Дальнем Востоке

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев отстранил от должности военного комиссара Юрия Лайко после того, как половина мобилизованных в регионе были призваны по ошибке. Об этом губернатор сообщил у себя в телеграм-канале.

По словам Дегтярева, всего в регионе призвали несколько тысяч человек, но половину из них уже вернули обратно из-за того, что они не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу по контракту. Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае призвали мужчину с шизофренией, а также жителя, который воспитывает дочь-инвалида.

Мобилизация на войну в Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Власти объявили, что "в первую очередь" должны призываться те, кто служил в армии и имеют боевой опыт. Эти критерии во многих регионах не соблюдаются, что вынужден был признать сам Путин, недавно ещё раз обративший на них внимание. При этом в подписанном Путиным указе Минобороны даются большие полномочия по проведению мобилизации – фактически призвать могут любого, кто находится в запасе. Сообщается и о других проблемах в ходе мобилизации, в частности, с размещением и снабжением призванных.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG