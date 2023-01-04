В Харькове художник получил 10 лет тюрьмы за открытки для армии РФ

Суд в Харьковской области приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего артдиректора одного из телеканалов по обвинению в коллаборационизме. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

По данным следователей, осуждённый делал открытки с изображением российской символики и отправлял их своей дочери, которая проживает в России. Дочь осуждённого предлагала открытки для распространения среди российских военнослужащих – в том числе на территориях самопровозглашённых "ЛНР" и "ДНР", утверждает следствие.

Кроме того, при обыске у харьковчанина нашли советскую и антиукраинскую литературу, отмечает Генпрокуратура.

По статье обвинения ардиректору грозило до 15 лет тюрьмы. На суде он полностью признал вину.

Имя осуждённого не называется. Миссия ООН в своём докладе обращала внимание на случаи давления со стороны украинских следователей на подозреваемых в коллаборационизме.

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