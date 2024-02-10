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В Харькове из-за атаки беспилотников погибли семь человек

Пожар в Харькове, январь 2024 года
Пожар в Харькове, январь 2024 года

В Харькове из-за ночной атаки беспилотников погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские дроны ударили по местной АЗС, в результате чего разлилось полыхающее топливо. Загорелись 14 жилых домов, эвакуированы пятьдесят человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 3700 квадратных метров.

Минобороны России в свою очередь сообщило, что в ночь на 10 февраля были сбиты три беспилотника над Брянской областью и один "безэкипажный катер" в Чёрном море. В атаках Минобороны России обвинило украинскую армию.

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