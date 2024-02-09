В Харькове возникли пожары после атаки беспилотников

Из-за ночной атаки беспилотников в Харькове возникли пожары на гражданских объектах, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, загорелись гостиница, летняя площадка, ресторан и три легковых автомобиля, также повреждены частные дома, комплекс отдыха и столовая. Сейчас огонь потушен, пострадал охранник – помощь ему оказали на месте. В атаке Синегубов обвинил российскую армию. "Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура!", – написал он.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 февраля Россия выпустила по Украине 16 беспилотников. Десять из них – над Николаевской, Херсонской и Харьковской областями – удалось сбить.

Россия тоже обвинила Украину в ночной атаке дронов. По данным Минобороны России, над Краснодарским краем, Брянской, Орловской и Курской областями, а также над акваторией Чёрного моря были уничтожены 19 беспилотников.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью произошёл пожар на местной нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются. Губернаторы Брянской и Орловской областей написали, что пострадавших в результате атак беспилотников нет. Власти остальных регионов не отчитывались.