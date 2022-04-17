В Харькове при обстреле погибли пять человек, заявили местные власти

При обстреле российскими военными в воскресенье днём центральной части Харькова погибли пять человек, заявили в руководстве Украины.

Обстрелы произошли около двух часов дня по местному времени. Российские военные выпустили по городу снаряды из реактивных систем залпового огня, передало агентство УНИАН. По данным главы Департамента здравоохранения областной военной администрации Максима Хаустова, предварительно известно о пяти погибших и 13 раненых жителях.

Пострадали жилые и административные здания, произошли возгорания. В местах обстрелов работают спасатели.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях за время вторжения на украинскую территорию, что Москва отрицает. Российские власти подчёркивают, что не совершают намеренных атак против гражданских лиц.