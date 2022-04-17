В Киеве утром были слышны взрывы, звучали сигналы воздушной тревоги

В Киеве рано утром в воскресенье местные жители слышали звуки взрывов. Городские власти предположили, что это, скорее всего, сработали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы администрации украинской столицы Николая Поворозника. "Несмотря на то, что в Киеве вечером и утром звучали сигналы воздушной тревоги, в столице спокойно – никаких взрывов не было. Это, скорее всего, была работа противоракетной обороны", - рассказал Поворозник в эфире телеканала "Рада".

"Би-би-си" со ссылкой на местные власти пишет об обстреле в воскресенье в Киевской области города Бровары - спутника Киева. По словам мэра Игоря Сапожко, обстрел нанес повреждения городской инфраструктуре. Более подробная информация пока не приводится.

В ночь на 15 апреля в Киеве было несколько сильных взрывов, в результате часть Киевской области была обесточена. В субботу левый берег города подвергся обстрелу - погиб один человек, еще несколько получили ранения.

О возобновившихся обстрелах со стороны российских военных сообщили также власти Харькова – второго по величине города Украины. Глава городской администрации Игорь Терехов рассказал, что 16 апреля были убиты не менее трёх человек, ещё свыше 30 – получили ранения.

По данным офиса украинского президента, за последние сутки ракетные удары и обстрелы происходили в восьми регионах страны.

Украинский Генштаб утром в воскресенье заявил, что Россия продолжает перемещать свои военные подразделения на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей – на фоне информации о подготовке Москвой крупного наступления в восточной части страны.