В Харькове снова отключились электричество и водоснабжение

Днём 12 сентября в Харькове снова пропал свет и прекращено водоснабжение. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Их восстановили только накануне.
"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры", – сообщил Терехов. По его словам, сейчас последствия ударов устраняют энергетики, спасатели и коммунальщики.
До этого Терехов писал, что в результате ночного обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погиб один человек, ещё двое пострадали. Днём массовому обстрелу подверглись ещё два района, а также центр города.
Накануне вечером, 11 сентября, во многих районах Харькова пропал свет и вода из-за отключившихся насосов, в городе остановилось метро. Местные власти объяснили это ударом российских сил. "Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области", – заявил Терехов. К утру электро- и водоснабжение были восстановлены.
О проблемах с электроэнергией сообщали также граничащие с Харьковской областью Днепропетровская, Полтавская и Сумская области.
- По подсчётам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, за полгода войны в Украине повреждено более 130 тысяч жилых домов, больше 180 тысяч личных автомобилей, 798 детских садов, 934 медучреждения, 715 культурных объектов. Общий ущерб оценивается в 113,5 миллиарда долларов. Россия целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры отрицает.
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