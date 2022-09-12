В Харькове снова отключились электричество и водоснабжение

Днём 12 сентября в Харькове снова пропал свет и прекращено водоснабжение. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Их восстановили только накануне.

"Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры", – сообщил Терехов. По его словам, сейчас последствия ударов устраняют энергетики, спасатели и коммунальщики.

До этого Терехов писал, что в результате ночного обстрела жилого дома в Новобаварском районе Харькова погиб один человек, ещё двое пострадали. Днём массовому обстрелу подверглись ещё два района, а также центр города.

Накануне вечером, 11 сентября, во многих районах Харькова пропал свет и вода из-за отключившихся насосов, в городе остановилось метро. Местные власти объяснили это ударом российских сил. "Это подлая и циничная месть российского агрессора за успехи нашей армии на фронте, в частности – в Харьковской области", – заявил Терехов. К утру электро- и водоснабжение были восстановлены.

О проблемах с электроэнергией сообщали также граничащие с Харьковской областью Днепропетровская, Полтавская и Сумская области.